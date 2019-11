Bestuurder onder invloed richt ravage aan in voortuintjes, schade is enorm: “Hij bleef gewoon achter zijn stuur zitten”

Loppem - Langs de Rijselsestraat in Loppem gebeurde vrijdagmorgen een zwaar ongeval. Een wagen ramde er twee geparkeerde wagens en een woning. Als bij wonder raakte niemand gewond. De schade was wel groot.

Een 34-jarige man uit Erpe-Mere veroorzaakte vrijdag in de vroege ochtend een zwaar verkeersongeval langs de Rijselsestraat in Loppem. Hij ramde onder invloed van alcohol een gevel en twee geparkeerde wagens. De materiële schade was dan ook enorm. Maar gewonden vielen er niet. Want ook de dertiger zelf stapte uiteindelijk zonder schrammetje uit zijn verhakkelde wagen.

De bewoners van de Rijselsestraat werden vrijdag omstreeks 5 uur ’s morgens abrupt uit hun slaap gewekt. De knal was dan ook enorm. Al zijn ze in de straat wel iets gewoon. “Het is zeker niet de eerste keer”, zegt Hilde. Zij woont in de straat en haar Fiat 500 deelde serieus in de klappen. “Ik heb die pas in maart gekocht. De kilometerteller geeft amper 5.000 aan. Aangenaam wakker worden was het dus niet. Maar ik ben vooral blij dat er niemand gewond raakte. Want als er op dat moment net iemand met de fiets passeerde, dan zaten we met een ander verhaal.”

Onder invloed

Haar zoon, Wout Adams (20), was als eerste bij de beschadigde BMW. Hij zag hoe de bestuurder aanvankelijk gewoon achter zijn stuur bleef zitten. “Hij besefte precies niet goed wat er gebeurd was. Ik vroeg hem verschillende keren of ik de hulpdiensten moest bellen, maar hij kon uiteindelijk gewoon zelf uit zijn auto stappen”, zegt Wout.

De brokkenpiloot verklaarde dat hij van de Eiermarkt in Brugge kwam en in slaap was gevallen. De buurtbewoners hadden de alcoholgeur al opgemerkt en de ademtest van de politie bevestigde hun vermoeden. De dertiger reed onder invloed van alcohol. Hij zal zich later dan ook nog aan een bezoek aan de politierechtbank mogen verwachten.

Gevel geramd

De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken - die over tientallen meters verspreid lagen - op te ruimen. Ze moesten ook de gevel van een woning stutten. De BMW was namelijk door de voortuin gereden en tegen de gevel beland. Een betonnen scheidingsmuurtje had de snelheid wat afgeremd, waardoor de schade aan het huis al bij al nog mee viel. De bewoners zijn de woning volop aan het renoveren en zouden donderdagnacht besloten hebben om er voor het eerst de nacht door te brengen. De drie wagens werden uiteindelijk getakeld.