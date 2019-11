Sinterklaas maakt blijde intrede in Antwerpen op 16 november

Antwerpen - Antwerpen mag zich opnieuw opmaken voor de blijde intrede van Sinterklaas. Op zaterdag 16 november komt de Sint met zijn uitgebreide gevolg op een stoomboot vanuit Spanje aangevaren op het Antwerpse Eilandje, aan het Verbindingsdok-Westkaai. Presentator Bart Peeters zal hen als goede vriend van de Sint verwelkomen, samen met burgemeester Bart De Wever. De goedheilige man zal wat later de aanwezige kinderen toespreken aan het nabije MAS.

De echte feestdag van de Sint is dan wel op 6 december, vanaf half november doorkruist de kindervriend al ons land om al wat cadeautjes uit te delen. Hij brengt dit jaar ook een gloednieuw seizoen van de televisiereeks “Dag Sinterklaas” mee. De allereerste beelden daarvan zijn vrijdag al vrijgegeven. Elke aflevering begint met een brief van een kind dat zich een vraag stelt over de Sint, die trouwens een verjongingskuur onderging om in topvorm te zijn voor de reeks. Aan de hand van alledaagse en tegelijk grappige situaties uit het leven van Sinterklaas, Zwarte Piet en hun entourage wordt telkens het antwoord op de vraag duidelijk.

Wie de Sint meteen wil begroeten bij zijn aankomst in Antwerpen, kan hem omstreeks 14.05 uur zien arriveren aan het Verbindingsdok-Westkaai. Hij zal dan met zijn gevolg te voet via de Napoleonkaai, de Nassaubrug en de Oostendekaai naar de Hanzestedenplaats aan het MAS trekken en daar rond 14.50 uur de aanwezige kinderen en hun ouders toespreken. Dan zal ook blijken of er dit jaar stoute kinderen waren.

Ketnet en Eén zenden het hele spektakel ook live uit vanaf 13.30 uur en ter plaatse zorgen onder meer Biba & Loeba en De KetnetBand voor de nodig sfeer. Ook Kaatje en haar vriendjes zijn van de partij en Ketnetwrappers Sien en Sander praten alles aan mekaar.

