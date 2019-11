Burgemeester van Beersel weigerde opnames ‘Game of thrones’ in zijn gemeente door te laten gaan op advies van brandweer

Beersel - Bijna hadden opnames van ‘Game of thrones’ plaatsgevonden in België: de makers van de populaire Amerikaanse televisiereeks dienden twee jaar geleden een aanvraag in om te mogen filmen in het kasteel van Beersel, maar de burgemeester moest die aanvraag weigeren.

“We hebben inderdaad een vraag gekregen van de makers van ‘Game of thrones’”, zegt burgemeester Hugo Vandaele bij VRT NWS. “Zij wilden graag ons kasteel gebruiken in de reeks. Een mooi compliment waar ik zeer graag op ingegaan was, maar de brandweer heeft een negatief advies gegeven. Zo is maar één nooduitgang in het kasteel, zouden de opnames vooral ’s nachts plaatsvinden, en is het kasteel eigenlijk een ruïne. Het was dus niet veilig genoeg en het advies van de brandweer advies is bindend, dus ik had geen andere keuze.”

Het is niet bekend voor welke scènes de opnames in het kasteel van Beersel gebruikt zouden worden. De aanvraag kwam er twee jaar geleden, toen het laatste seizoen van ‘Game of thrones’ gefilmd werd.