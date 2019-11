Mousa Dembélé pakt driepunter met Guangzhou R&F

Mousa Dembélé was vrijdag aan het feest met zijn Chinese club Guangzhou R&F. Op bezoek bij rode lantaarn Beijing Renhe werd het 1-4. Dembélé speelde centraal op het middenveld de volledige wedstrijd maar kwam niet tot scoren en deelde geen assist uit.

De thuisploeg beëindigde de match met tien nadat scheidsrechter Mark Clattenburg kort voor affluiten Augusto Fernandez met rood van het veld stuurde. Met 32 punten uit 27 wedstrijden staat Guangzhou R&F elfde in de Chinese Super League.

Later op de dag komt Marouane Fellaini met Shandong Luneng in actie in de Chinese bekercompetitie. In de heenwedstrijd van de finale staan ‘Big Fella’ en co thuis tegenover Shanghai Shenhua.