Griekenland verstrengt asielprocedure

Het Griekse parlement heeft vrijdag een nieuwe wet goedgekeurd die de toekenning van asiel bemoeilijkt. De autoriteiten willen zo onder meer de verwijdering van migranten zonder verblijfsvergunning versnellen. De conservatieve regering van Kyriakos Mitsotakis, verkozen in juli, krijgt vanuit internationale hoek kritiek op haar migratiebeleid, omdat ze hoopt tegen het einde van 2020 ongeveer 10.000 mensen naar Turkije terug te sturen.

Na een marathonsessie die donderdagochtend startte, keurde het Griekse parlement de nieuwe wet vrijdagochtend vroeg goed. Kyriakos Mitsotakis beloofde de asielwetgeving te herzien, met het argument dat Griekenland gewoon niet in staat is de tienduizenden mensen op te vangen die vastzitten in het inefficiënte asielsysteem.

De premier sprak voor de stemming de parlementsleden toe en zei dat hij “een transparant en functioneel systeem” wil invoeren dat vluchtelingen beschermt, maar “zonder de deuren voor iedereen te openen”. “Degenen die weten dat ze geen asiel verdienen maar proberen binnen te komen en in ons land te blijven, worden niet langer getolereerd”, zei hij.

Voor het eerst in drie jaar is Griekenland in 2019 opnieuw de belangrijkste toegangspoort voor migranten in Europa. De kampen op de Egeïsche eilanden waar asielaanvragen verwerkt worden, zijn overvol. Er zitten meer dan 34.000 mensen, terwijl de capaciteit beperkt is tot 6.300.

Commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa Dunja Mijatovic, die vijf dagen op Lesbos, Samos en Korinthe op het continent was, zei dat hij “geschokt was door de verschrikkelijke omstandigheden waarin duizenden mensen leven” en riep de Griekse autoriteiten op om “snel te handelen”.