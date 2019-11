Mechelse sterkhouder Gustav Engvall zit na drie maanden revalidatie opnieuw in de selectie

KV Mechelen werkt zondagavond tegen Charleroi zijn tweede thuismatch in vijf dagen af. De Zebra’s staan net als Malinwa in de top 6, waardoor het een meer dan boeiende krachtmeting wordt. Om de Carolo’s over de knie te leggen kan Wouter Vrancken opnieuw op Gustav Engvall rekenen.

De Zweedse sterkhouder lag al sinds de tweede speeldag in de lappenmand. Engvall blesseerde zich knullig aan de knie bij het vieren van zijn doelpunt tegen Genk. Na een drie maanden durende revalidatie zit de aanvallende middenvelder opnieuw in de selectie. Engvall ontpopte zich vorig jaar met tien goals en zeven assists tot sleutelpion en kende ook in 1A een verschroeiende seizoensstart. In twee wedstrijden was hij goed voor twee goals en evenveel assists.

Operatie Lemoine

Minder goed nieuws is er van Laurent Lemoine. De polyvalente verdediger ging donderdag onder het mes na een aanslepende buikspierblessure. In principe kan hij na een rustperiode van twee weken aan zijn heropbouw beginnen. Van Cleemput had na de match tegen STVV nog last van een trap die hij incasseerde. In principe kan de rechtsback zaterdag weer met de groep trainen.