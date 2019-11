Wouter Vrancken wil revanche na thuisnederlaag: “Niet minder ‘pissed’ omdat we nog steeds derde staan”

KV Mechelen verloor woensdag in eigen huis van Sint-Truiden (1-2), maar bleef door de gunstige resultaten van de concurrentie wel derde in de stand. Zondagavond komt met Charleroi het nummer zes op bezoek. “Hun niveau is te vergelijken met dat van ons”, vindt Wouter Vrancken.

Een zure nederlaag was het tegen de Kanaries. In minder dan tien minuten tijd gaf Malinwa een gunstig resultaat helemaal uit handen. “Iedereen was pissed om de gemiste kans”, zei Vrancken vrijdag op zijn persmoment. “Die wedstrijd hadden we áltijd moeten winnen, want tot minuut 75 was er geen vuiltje aan de lucht.”

“Het feit dat we nog steeds derde staan omdat de rest punten liet liggen, beschouw ik niet als een ‘opluchting’. De ontgoocheling na het verlies tegen Sint-Truiden primeert gewoon. Net als tegen Moeskroen verloren we punten door een dekkingsfout achterin. De concentratie moet naar omhoog.”

Charleroi pakte 9 op 9 en telt met een match minder gespeeld twee punten minder dan KV. “Het niveau van Charleroi is te vergelijken met dat van ons”, vindt Vrancken. “Al nemen zij misschien iets meer een afwachtende houding aan dan wij. Het is een moeilijk te bespelen ploeg, met een sterk blok van vier achterin en twee verdedigende middenvelders die alles dicht houden. Op de tegenaanvaller zijn ze zéér sterk, met uitblinkers Bruno en Morioka. We moeten tonen dat we mentaal sterk zijn om de draad meteen weer op te pikken. Daar is mijn ploeg wel toe in staat denk ik.”