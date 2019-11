Controversiële arrestatie: agent laat politiehond toch nog aanvallen nadat verdachte zich wilde overgeven

De politie van het Amerikaanse Spokane heeft beelden gedeeld van een arrestatie die flink wat ophef veroorzaakte. Op de bodycambeelden is te zien hoe agenten Daniel Lesser en Scott Lesser een verdachte onmiddellijk confronteren met erg dreigende taal. “Ik ga je vermoorden!”, klinkt het meermaals, waarna ze ook een politiehond op de man loslaten terwijl hij zich al wilde overgeven.

De beelden dateren van februari dit jaar, maar zijn pas woensdag vrijgegeven. De 29-jarige Lucas Ellerman werd opgepakt naar aanleiding van verschillende misdrijven, waaronder onwettig wapenbezit. Voor de agenten reden te meer om extra hard voor de dag te komen. Zo slaan ze de twee voorste zijruiten in, waarna de verdachte prompt richting de achterbank springt. Ondertussen blijven Daniel en Scott Lesser dreigen met een dodelijk schot.

Niet veel later besluit Ellerman om toch maar richting de voorzijde van de wagen te kruipen en zich over te geven. Het geduld bij de agenten was echter op: ze lieten de politiehond alsnog in de auto kruipen, waarna de man het meteen uitschreeuwde van de pijn. Niet veel later werd hij ingerekend.

Binnen de gemeenteraad van Spokane klonk sindsdien veel kritiek op de hardhandige interventie. “Vooral het taalgebruik is erg verontrustend”, klinkt het bij hen. “Ze zijn te ver gegaan.” Een intern onderzoek deed de politie echter besluiten dat de agenten redelijk hebben gehandeld. Ze krijgen niettemin een disciplinaire sanctie omdat ze hun bodycams te laat hadden ingeschakeld.

