Familie slachtoffers Bende van Nijvel verontwaardigd over aankondiging einde grafconcessie

Aalst - De nabestaanden van twee slachtoffers van de Bende van Nijvel zijn verontwaardigd dat de stad Aalst heeft aangekondigd dat de concessie van het graf tegen eind volgend jaar vernieuwd moet worden. Dat zegt de familie van slachtoffer Dirk Nijs aan VTM Nieuws. Burgemeester Christoph D’Haese wil bekijken of het graf kan blijven als de concessie niet betaald wordt.

Dirk Nijs werd samen met zijn dochter Elsie doodgeschoten bij de overval op warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij in totaal acht mensen om het leven kwamen. Ze liggen samen begraven op het kerkhof van Aalst centrum, maar de concessie vervalt op 23 december 2020.

Als de concessie niet vernieuwd wordt, moet het graf verwijderd zijn voor 23 januari 2021. Dat staat te lezen op een aankondiging van de stad Aalst naast het graf. De familie is verontwaardigd op die manier van werken, omdat volgende week de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers in Aalst plaatsvind.

Foto: VTM Nieuws

De stad Aalst belooft een oplossing, zegt burgemeester D’Haese. “De bende van Nijvel en alles wat er direct of indirect mee te maken heeft, ligt dermate gevoelig in Aalst maar ook in heel Vlaanderen. Onder mijn beleid zal het nooit gebeuren dat die mensen hier worden ontgraven.”

“We zullen alles in het werk stellen om de slachtoffers tegemoet te komen. Ook als de slachtoffers niet betalen voor een concessie, moet dat bekeken worden. Ik vind dat dit moet blijvend herinnerd worden in het collectief geheugen”, besluit D’Haese.