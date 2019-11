Kritiek op ‘politiek incorrecte avond’ van studentenkring met slogans als ‘Congo was geen genocide’: “We zijn ontzet door dit gedrag”

De Leuvense studentenkring Eoos krijgt kritiek omdat het een ‘politiek incorrecte avond’ organiseerde. Die was bedoeld om de absurditeit van onder meer racisme aan te tonen, maar het diversiteitsplatform Undivided van de KU Leuven kan niet lachen met de discriminerende slogans die er circuleerden. “We zijn ontzet”, klinkt het.

“Congo was geen genocide, want het zijn geen mensen.” Of een spelletje ‘herdefinieer de grenzen van het Midden-Oosten’. Het zijn maar twee voorbeelden van slogans en activiteiten die circuleerden op de ...