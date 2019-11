Peter Balette kijkt vol respect uit naar duel met Standard: “Kan wel eens duel zijn om te bepalen wie tweede beste is”

“Na een nachtje slapen kun je toch zeggen dat we misschien wel als morele winnaar uit dat duel kwamen”, kijkt Peter Balette gematigd tevreden terug op het 3-3 gelijkspel van de Buffalo’s op bezoek bij Anderlecht. Balette verving deze middag hoofdcoach Jess Thorup tijdens de traditionele persbabbel . De Deen zich liet excuseren omdat hij zijn vrouw wenste bij te staan tijdens enkele medische onderzoeken.

Ook al beseft Balette dat dit AA Gent mentaal ontzettend sterk staat, de prestatie in het Lotto Park was zeker niet over de hele lijn positief: “We hebben voor rust zeker kansen gehad maar in de zestien waren we te vaak niet in staat om doelrijpe kansen te benutten.” Al te vaak lieten Gentse spelers het inderdaad na om hun kans te wagen en kozen ze onnodig voor nog een passje, wat trouwens duur te staan kwam.

“Zo slikten we inderdaad die eerste tegentreffen. Dat was heel pijnlijk”, bekende Balette. “En ook al dacht iedereen bij 3-1 dat het over en out was, op de bank hadden we nog altijd het geloof dat als we een aansluitingstreffer konden scoren, we ook nog konden verrassen. En uiteindelijk levert dat toch nog een punt op en dat is mentaal een fantastische zaak. Ondanks dat heel veel mensen binnen onze club - mezelf incluis - hoopten op die zege.”

Second best

Zondag staat er voor AA Gent echter alweer een heuse topaffiche op het programma want de Buffalo’s ontvangen dan immers het Standard van oude bekende Michel Preud’homme: “Misschien is dit wel het duel om te bepalen wie ‘the second best’ is. Brugge speelt momenteel op een wolk en is heel terecht leider. Maar het is niet zo dat we ons neerleggen bij deze situatie, ook al is het voor vele mensen al uitzichtloos. Als we op die manier voor onze groep gaan staan, zijn we fout bezig.”

“Nu willen we zo hoog mogelijk mikken en daarvoor moeten we punten inhalen op Standard”, rekent Balette luidop. “Dit kan wel eens een heel leuke wedstrijd met veel energie en strijdlust opleveren. Mét een tactisch kantje. En zolang we uit niet winnen, zijn we verplicht om die thuismatchen tot een goed einde te brengen. Maar de surplus van een uitwedstrijd winnen, zou ons uiteraard ook meer mogelijkheden bieden in die race naar de top.”

“Te kort door de bocht”

Vorige week kregen de Rouches nogal wat kritiek te verwerken uit het Brugse kamp omwille van de tactische aanpak van Michel Preud’homme maar dat laat Balette koud: “Ik vind dat elke ploeg het recht heeft om op de manier te spelen waarbij zij zich het beste voelen. Michel koos vorige week in Brugge quasi voor een individuele mandekking over het hele terrein.”

“Maar ik vind het toch wel te kort door de bocht als een tegenpartij zich omwille van die reden zou ergeren aan een bepaalde tactiek. Ik denk ook niet dat onze coach enorm bezig is met de manier waarop Michel zal proberen te spelen. Wij willen terug goed voor de dag komen. Gissen naar zijn ploeg, daar hebben we geen tijd voor. Wij moeten uitgaan van eigen sterkte want we spelen thuis.”

Balette toont dan ook opvallend veel respect voor Preud’homme en dat is geen toeval: “Michel en ik hebben heel wat clubs gemeen op ons cv en ik hoorde telkens alleen maar positieve geluiden over hem. Ik zat trouwens ook bij zijn lichting tijdens de Pro License-cursus. Het is simpelweg een toptrainer in onze vaderlandse competitie. Trouwens, het is als voetballer toch ook leuk om tegen een ex-coach van je club een topprestatie af te leveren, nee?”, besloot Balette zijn betoog met een duidelijke boodchap voor intern gebruik.