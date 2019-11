Raf Terwingen hekelt “schofferende uitspraken” Walter De Donder: “Mustafa is ook ene van ons”

Raf Terwingen, kandidaat-voorzitter bij CD&V, noemt de veelbesproken migratie-uitspraken van partijgenoot en kandidaat-voorzitter Walter De Donder “schofferend”. “Van migratie en integratie een karikatuur maken, brengt ons alleen nog verder van de oplossing”, schrijft Terwingen in een opiniestuk. De Limburger wil af van het “wij-zij”-denken. “Onze Vlaamse identiteit wordt gemaakt door iedereen die hier verblijft. Mustafa is ook ene van ons als hij Nederlands spreekt en van Vlaanderen houdt”, aldus Terwingen.

Walter De Donder kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen na omstreden uitspraken over migratie. In een filmpje dat hij postte op Twitter zei De Donder onder meer dat “er wijken in Antwerpen volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”. Het filmpje lokte heel wat reacties uit en plaatste het migratiethema meteen centraal in de voorzittersverkiezingen bij CD&V.

Raf Terwingen, een van de concurrenten van De Donder in de voorzittersrace, verzet zich fel tegen de uitspraken van De Donder. “Als ik zie dat er na dergelijke schofferende uitspraken massale aanmoedigen komen vanuit Vlaams Belang, dan is dit niet bepaald de juiste richting”, stelt Terwingen in een opiniestuk. “Dat dergelijk gevoelig thema op zo’n manier gebruikt wordt om voorzitter te worden van een politieke partij, ontgoochelt mij”.

Foto: BELGA

Karikatuur

CD&V mag volgens Terwingen best benoemen wat de uitdagingen zijn op het vlak van migratie, maar er een “karikatuur” van maken is volgens de Limburger een slechte zaak.

“Als men spreekt over ‘onze eigen mensen’ dan vraag ik mij af wanneer precies ‘die andere’ wel ene van ons wordt?”, vraagt Terwingen zich af. Zelf wil hij graag af van het “wij-zij”-denken. “Onze Vlaamse identiteit wordt gemaakt door iedereen die hier verblijft. Mustafa is ook ene van ons als hij Nederlands spreekt en van Vlaanderen houdt”, klinkt het. Voor Terwingen zijn er een aantal ‘basisprincipes’, zoals “zo jong en veel mogelijk deelnemen aan onze samenleving” en “Nederlands kennen en leren”.

