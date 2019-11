COLUMN. Nico Dijkshoorn: “Ik huil om mannen op sokken die niet met hun voetbalschoenen de kantine in mogen”

Eens in de zoveel tijd ruk ik me los uit de waan van de dag. Weg van het moderne voetbal. Even een weekje niet moeten aanhoren wat die en die gaat verdienen, dat hij niet meer met de trainer wil praten en dat ze hem zestig miljoen geven als hij een zwijgcontract tekent. Even heel ver weg van het voetbal als beroep. In zo’n week – want het duurt vaak niet veel langer – dompel ik mij onder in het amateurvoetbal. Ik zoek vergeten velden op. Ik ga langs de kant staan aan veld 7 en kijk naar mannen die nog nooit hebben gedroomd van het eerste elftal.