Oeps: brandweer doopt eerste nieuwe Nederlandse gevechtsvliegtuig met blusschuim in plaats van water

De komst van het eerste nieuwe Nederlandse gevechtsvliegtuig F-35, donderdag in Leeuwarden, is met een domper geëindigd. Het spiksplinternieuwe toestel krijgt een extra inspectiebeurt. De brandweer van de luchtmacht had immers blusschuim, in plaats van gewoon water, gebruikt om het toestel feestelijk te onthalen en dat blusschuim kan roestvorming veroorzaken. Dat melden Nederlandse media.

Op het moment dat de fout werd ontdekt, is het toestel meteen schoongespoeld. Het gevechtsvliegtuig zal nu grondig worden geïnspecteerd. Er komt ook overleg met fabrikant Lockheed Martin. Het is wel nog te vroeg om uit te maken of er schade is. De Nederlandse luchtmacht laat ook weten dat het toestel sowieso niet meteen zou worden ingezet.

Foto: AFP

Het gaat om de eerste F-35 die permanent in Nederland wordt gestationeerd. Over een dikke drie weken volgt de tweede. Defensie heeft 46 F-35’s gekocht als opvolger van de F-16 die veertig jaar dienst heeft gedaan.