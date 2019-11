Tielt verbiedt affiche van biddende kunstenares met drol op het hoofd: "Pure censuur"

Tielt - De expo ‘The Queen of Fucking Everything’ van kunstfotografe Sylvia Konior, en vooral de affiche, leiden tot felle controverse in Tielt. Het beeld van Konior als biddende Maria met een drol op het hoofd werd afgevoerd.

Hoewel de tentoonstelling al een kleine twee weken loopt in cultuurcentrum Gildhof, is Sylvia Konior uit Doomkerke nog altijd niet bekomen van het voorval. “De affiche, waarvoor ik het beeld in samenspraak met de curator had gekozen, was volledig klaar, maar mocht van het stadsbestuur niet met het beeld van de biddende Maria met drol op het hoofd in druk. Blijkbaar vond men ze aanstootgevend.”

Met tegenzin stemde ze ermee in een ander beeld te kiezen. “Alle communicatie liep via de curator, die het beeld tevergeefs bleef verdedigen, maar de bevoegde schepen heb ik nooit gehoord”, zegt een verongelijkte Konior. Ze durfde voor de opening niet meer met het verhaal naar buiten komen uit vrees dat de expo nog zou worden geschrapt.

“Ik vind dit pure censuur. Wat kan een stad die zich met kunst en cultuur wil profileren nu hebben tegen een eigenzinnig zelfportret?” Dat is het opzet van de tentoonstelling: Sylvia Konior exposeert foto’s waarvoor ze zelf heeft gefigureerd. Niet zelden met zelfspot en felgekleurde humor. Zo ook de gewraakte foto. “Omdat ik altijd voor iedereen goed wil doen, laat ik te veel op mijn kop schijten. Wel, dit keer niet!”

Konior vindt het hoogst opmerkelijk dat een foto waarop ze met ontblote rug poseert wel oké was voor de affiche. “Het gewraakte beeld hangt nog altijd tussen de andere werken, maar nu kunnen bezoekers niet meer voor zichzelf beslissen wat ze ervan vinden.”

“Controverse vermijden”

Schepen van Cultuur Grietje Goosens (Iedereen Tielt) zegt dat het stadsbestuur het zekere voor het onzekere heeft genomen, om controverse te vermijden. “We wilden niet dat mensen het beeld verkeerd zouden interpreteren en er aanstoot aan nemen. Met een affiche wil je bezoekers lokken, niemand afschrikken.” Volgens de schepen is er geen sprake van censuur. “Want anders hadden we de foto ook uit de tentoonstelling laten verwijderen.”

De gratis expo ‘The Queen of Fucking Everything’ is nog tot en met zondag 17 november dagelijks van 14 tot 17 uur te bezichtigen in cultuurcentrum Gildhof. Op zondagen is Sylvia Konior er meestal zelf.