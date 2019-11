Waar zij vandaan komen, daar wil niemand blijven: waarom zoveel Vietnamezen naar Europa trekken

Met enkele tientallen zijn ze al, de Vietnamese families die vrezen dat een zoon of dochter, een echtgenoot of een neef één van de 39 doden is uit de koelwagen in Essex. Allemaal komen ze uit dezelfde twee provincies in het centrum van Vietnam. Velen uit dezelfde gemeente zelfs, waar de lonen laag zijn, het water en de grond vervuild en de levenskwaliteit erbarmelijk. En waar elke jongere liever weg wil. Ook al kost de tocht hen al hun centen en soms hun leven.