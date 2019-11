Unizo wil beter statuut voor gratis helpende handen van de kleine zelfstandige

Zes op de tien zelfstandigen schakelen af en toe familie of vrienden in om een handje toe te steken in de zaak. Toch blijft de regelgeving rond occasionele helpers vaak onduidelijk, vindt Unizo. Daarom vraagt de ondernemersorganisatie dat de federale regering de wet aanpast en verduidelijkt.

Allerheiligen is traditioneel een drukke periode voor bloemisten. Om die piek op te vangen, doen nogal wat zelfstandigen een beroep op zogenaamde occasionele helpers: vrienden of familie die een handje toesteken zonder arbeidscontract of zonder daar veel voor in ruil te krijgen. Ook tijdens opendeurweekends, een jaarmarkt of de eindejaarsperiode worden ze ingeschakeld. “In de meeste gevallen is het een vorm van vrijwilligerswerk”, zegt Caroline Deiteren van Unizo. “Ze verdienen er niets of nauwelijks iets mee, maar zijn wel van onschatbare waarde voor veel zelfstandigen.”

Gratis hulp

Uit een enquête van Unizo blijkt dat bijna zes op de tien zelfstandigen met occasionele helpers werken, vooral in de detailhandel. Een van hen is Valerie Gorgon van Ateljee Alice in Humbeek. Zij heeft al zeven jaar haar eigen bloemenwinkel en rekent af en toe op haar man Patrick en de kinderen om een handje toe te steken. “Voor de vaste momenten werk ik met studenten of enkele vaste medewerkers, maar op feestdagen of in het weekend is dat niet altijd evident. Daarom springt mijn gezin soms bij om bloemen of planten water te geven, te helpen inpakken of inladen en na sluitingstijd op te ruimen.”

Dat soort van hulp gebeurt wel vaker, zegt Unizo. Een op de drie van die helpers zijn partners, in een kwart van de gevallen gaat het om kinderen of familieleden. “Doorslaggevend om hen in te schakelen zijn de onverwachte pieken in het werk, maar vooral de kostprijs”, zegt Caroline Deiteren. “In tegenstelling tot interims of tijdelijke werknemers kosten ze het bedrijf niets. Zes op de tien krijgen er ook geen vergoeding voor, een kwart slechts heel af en toe.”

Schrik voor controle

Alleen stelt Unizo vast dat er ook bij de zelfstandigen nog heel veel onduidelijkheid is over het statuut van zulke occasionele helpers. “De grootste reden om er geen gebruik van te maken voor zelfstandigen is dat ze onvoldoende vertrouwd zijn met de reglementering en schrik hebben bij controles”, zegt Caroline Deiteren. Daarom pleit Unizo er bij minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) ook voor om de wetgeving aan te passen en uit te breiden naar kleine vennootschappen. “Want of een zelfstandige nu werkt als eenmanszaak of als vennootschap, dat zou geen verschil mogen maken.”

Ook de omschrijving in de wet moet anders. “Een voorwaarde is nu dat de activiteit van een occasionele helper niet regelmatig is. Maar altijd op 1 november of tijdens de feestdagen bijspringen, is strikt genomen wél regelmatig. Dat moet dus geschrapt worden”, vindt Unizo.