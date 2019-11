Geen foto en mogelijk valse naam: Niemand kent de nieuwe ISIS-leider

Na dagenlang stilzwijgen heeft ISIS de opvolger van hun leider Abu-Bakr al-Baghdadi aangeduid. Het gaat om Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi. Een totaal onbekend figuur, niemand die iets van hem afweet, zeggen specialisten. “En dat is een goeie zaak voor zijn eigen veiligheid natuurlijk”, meent ISIS-kenner Pieter Van Ostaeyen.

De terroristische groepering ISIS heeft donderdag na enkele dagen radiostilte de dood van zijn leider Abu-Bakr al-Baghdadi bevestigd. Die blies zichzelf zondag op bij een Amerikaanse operatie in Noord-Syrië. “O moslims, o mujahiden, ISIS-soldaten (...) we rouwen om de commandant van de gelovigen Abu Bakr al-Baghdadi”, klonk het in een audioboodschap op de app Telegram.

Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: Photo News

Tegelijkertijd kondigde ISIS ook onmiddellijk de benoeming van zijn opvolger aan. Het gaat om Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Aanvankelijk werd gedacht dat Abdullah Qardash de positie zou invullen, omdat hij de afgelopen maanden de feitelijke leiding over ISIS had terwijl Al-Baghdadi op de vlucht was. Maar ISIS koos dus voor iemand anders.

Opmerkelijk: haast geen enkele ISIS-kenner weet iets van die nieuwe leider af. “Hij is totaal onbekend voor ons”, moet jihadexpert Pieter Van Ostaeyen toegeven. “Het is de eerste keer dat ik zijn naam hoor. Helemaal verrassend is dat niet. Van Al-Baghdadi wisten we aanvankelijk ook niet veel. Die man is ook maar twee keer op een video verschenen. Dat we weinig van hem afweten, is alleszins een goeie zaak voor zijn veiligheid.”

Andere experts sluiten niet uit dat Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi eigenlijk een schuilnaam is voor een ISIS-topper die eigenlijk wel al gekend is bij veiligheidsdiensten.

Business as usual

De dood van Al-Baghdadi zal ongetwijfeld een verlies zijn voor de terroristische groepering. Het is ook logisch dat de Amerikanen trots uitpakten met zijn overlijden. Maar, zegt Van Ostaeyen, de impact van zijn dood zal eerder beperkt blijven. ISIS is immers meer dan een kalifaat, het is een idee geworden.

“Het is gewoon weer business as usual”, zegt hij. “Dat bleek ook na de communicatie over de aanstelling van zijn opvolger. Langs alle ISIS-kanalen werd eeuwige trouw beloofd. Hij wordt dus onmiddellijk aanvaard binnen de groepering. De strijd zal gewoon voortgaan. Het overlijden van Al-Baghdadi zal daar niet veel aan veranderen.”