Nigel Farage stelt Johnson pro-brexit-alliantie voor

Nigel Farage, partijleider van de Brexit Party, roept de Britse premier Boris Johnson op zijn brexit-akkoord met de EU in de prullenbak te gooien en bij de verkiezingen in december samen een pro-brexit-alliantie te vormen.

Terwijl Boris Johnson hoopt om bij de vervroegde verkiezingen van 12 december een meerderheid te heroveren, doet Nigel Farage, aanvoerder van het ‘Leave’-kamp in 2016, een opvallend voorstel. Farage wil zich namelijk met zijn Brexit-partij overal verkiesbaar stellen, tenzij Johnson afziet van de deal die hij in oktober met de EU heeft gesloten.

Volgens Farage is die overeenkomst namelijk “geen brexit” maar een deal die nadelig is voor het Verenigd Koninkrijk. Als Johnson de deal met Europa afblaast, is Farage bereid een verkiezingspact te sluiten met de Conservatieven om Johnson op die manier aan een meerderheid te helpen in het parlement. In dat scenario zou de partij van Farage enkel opkomen in de 150 kiesomschrijvingen die momenteel in handen zijn van de Labour-partij.

Foto: EPA-EFE

“Verkiezingen bieden een kans om opnieuw van nul te beginnen”, aldus Farage. “Het belangrijkste is dat een leave-alliantie de meerderheid in het parlement haalt en kan werk maken van een harde brexit”.

Poging lijkt gedoemd om te mislukken

De poging van Farage lijkt gedoemd om te mislukken. Johnson heeft zo’n alliantie altijd geweigerd. Dat standpunt werd vrijdag nog eens bevestigd door verschillende bronnen binnen de Conservatieve partij.

Donderdag had de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen tot een alliantie tussen Farage en Johnson. Trump deed die oproep tijdens een radio-uitzending met Farage. Zo’n krachtenbundeling zou volgens Trump “onmogelijk te stoppen zijn”. “Ik zou graag zien dat je (Farage, red.) samenwerkt met Boris, want ik denk dat jullie een goede score zouden halen. Je hebt een goede score gehaald bij de laatste verkiezingen en hij respecteert je”, zo zei Trump aan Farage.