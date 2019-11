Thaise grot waar kinderen ingesloten raakten, weer open voor publiek

In Thailand is de grot van Tam Luang, waar vorig jaar twaalf jonge voetballers gedurende meer dan twee weken vast zaten, opnieuw open gegaan voor het publiek. Vrijdag daagden zo’n 2.000 bezoekers op, bericht The Bangkok Post.

De grot is een toeristische attractie in het noorden van het land. Vorig jaar was die even wereldnieuws, toen een ploeg jonge voetballers en hun begeleider er door overstromingen ingesloten raakten en pas na enkele weken en met internationale hulp konden worden bevrijd.

De grot werd nadien gedurende maanden gesloten, om het water te laten zakken. Nadien moest ook het materiaal van de reddingsoperatie worden opgeruimd. De grot is nu opnieuw toegankelijk, voor groepjes van telkens 25 à 30 personen.