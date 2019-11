Je auto tweedehands verkopen? Dat kost nu veel meer moeite

Een autohandelaar die een tweedehandswagen verkoopt, én de particulier die hem koopt, zijn vanaf 1 november verplicht om een uitvoerige beschrijving van het voertuig op papier te zetten. Daarbij wordt niet alleen naar de staat van de banden en de carrosserie gekeken, maar ook naar alle technische onderdelen. Het document moet vooral discussies achteraf vermijden.

Een lijst met 113 punten, gaande van het chassisnummer tot de staat van de banden, de ruiten en de vering. Maar ook de remmen, de batterij en alle opties zoals de bluetooth-verbinding. Dat is wat professionele verkopers van tweedehandswagens vanaf nu samen met de koper moeten invullen op de bestelbon. Eén exemplaar blijft bij de verkoper, het tweede is voor de koper. Als bewijs.

“Bedoeling is om het imago van de sector te verbeteren, maar ook om conflicten over garantie achteraf te vermijden. Vorig jaar moest de Verzoeningscommissie van Traxio 135 keer tussenbeide komen in slepende conflicten”, zegt Pieter Van Bastelaere van autosector Traxio.

Twee handtekeningen nodig

In ons land werden vorig jaar 705.826 tweedehandswagens verkocht. Van particulier aan particulier, maar vooral door professionele verkopers. En dat leidt nadien wel eens tot discussies. Om die in de toekomst te vermijden, verplicht de overheid nu elke professionele verkoper om samen met de koper de auto eerst grondig te controleren. Eens koper en verkoper hun handtekening hebben gezet onder de lijst, verklaren beiden zich akkoord dat de auto wordt verkocht in de staat waarin hij zich bevindt.

LEES OOK. Tweedehands auto verkopen: wij zochten uit hoe je dat het best doet en waar je het meest geld krijgt

“Bij het overlopen van de checklist kan telkens één van de drie vakjes worden ingevuld. Het eerst staat voor akkoord, het tweede staat voor sporen van slijtage en het derde voor te herstellen. Wat die laatste twee punten betreft, wordt tussen beide partijen overeengekomen of er herstellingen nodig zijn voor levering of niet.”

Louche verkopers

Erkende tweedehandsverkopers staan achter het initiatief. Zeker als het mee het imago van de sector kan oppoetsen, want er zitten nogal wat louche verkopers op de markt. Zij zullen gecontroleerd worden door de FOD Economie op het verplichte gebruik van de nieuwe controlelijsten.

“Wij gebruikten al een lijst, maar die was minder uitgebreid”, zegt Steven Brandt, zaakvoerder van Autobrandt in Mortsel. “Auto’s die wij verkopen worden vooraf grondig gecontroleerd, voor ze naar de technische controle gaan. Dus zouden we bijna overal Oké moeten kunnen invullen. Maar tweedehandswagens hebben altijd sporen van slijtage. Anders zouden het geen tweedehandswagens zijn. Ik heb al aan Traxio laten weten dat daar misschien eens over nagedacht kan worden.”

“De koper weet door het document alleszins wat hij gekocht heeft en in welke staat de wagen zich bevindt, zodat hij nadien bij problemen niet kan zeggen dat hij niet op de hoogte was van eventuele slijtage”, zegt Patrick Piret, juridisch adviseur van Traxio.