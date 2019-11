Belgische baron lichtte investeerders voor meer dan 60 miljoen euro op

Tongeren - Baron Bauduin Van Aerssen Beyeren (71) wordt door het Tongerse gerecht vervolgd voor lidmaatschap van een criminele organisatie, oplichting en witwassen. De man moet zich begin volgend jaar voor de rechtbank verantwoorden voor het jarenlang duperen van meer dan 200 investeerders voor een totaal bedrag van meer dan zestig miljoen euro. Samen met een andere spilfiguur uit Brugge riskeert hij in theorie een jarenlange celstraf.

Baron Van Aerssen Beyeren was vroeger zaakvoerder van de firma BvB Development. Hij zou destijds een groep vermogende Belgen en Nederlanders overtuigd hebben om te investeren in zijn bedrijf dat beleggingsproducten aanbood. Hij maakte zijn investeerders, veelal rijke industriëlen, wijs dat ze een woekerwinst van vijftig procent op hun investering konden boeken. De investeerders moesten daarvoor wel 500.000 euro op een Zwitserse bankrekening storten. “Ze kregen de belofte dat hun geld die rekening niet zou verlaten. Maar uiteindelijk is het geld van de vele investeerders verdampt, ten voordele van de baron en de andere spilfiguren, zegt een bron dicht bij het onderzoek.

Het geld zou later gebruikt zijn om hen later zelf commissies uit te betalen, of om te beleggen in vastgoedfirma’s en dancings. Volgens het Tongerse openbaar ministerie zouden de investeerders samen maar liefst zestig miljoen euro kwijt zijn. De gedupeerden, ondertussen al ongeveer 250 mensen, hebben zich gegroepeerd als burgerlijke partij. De baron riskeert in theorie, samen met een andere spilfiguur uit Brugge, een jarenlange celstraf.

Het proces start in maart 2020. De baron was tijdens het onderzoek een tijdje voortvluchtig, maar werd nadien opgesloten in de gevangenis. Ondertussen zouden alle beklaagden terug op vrije voeten zijn in afwachting van hun proces. De baron en een andere spilfiguur uit Brugge riskeren in theorie een jarenlange celstraf.