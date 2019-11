Dit is er jaarlijks nodig om het paleis te verwarmen: 500.000 liter stookolie, goed voor 340.000 euro

Zo’n 500.000 liter stookolie is er jaarlijks nodig om het paleis van Brussel, oppervlakte ruim 33.000 vierkante meter, te verwarmen. Dat kost niet alleen een klein fortuin, het zorgt ook voor een grote ecologische voetafdruk. Daarom vervangt de Regie der Gebouwen de 30 jaar oude stookolieketels.

Immense gebouwen, grote zalen, hoge plafonds en nog veel enkel glas. Een half miljoen liter mazout wordt er ieder jaar gestookt om het paleis van Brussel, met een oppervlakte van 33.401 m2, te verwarmen. Dat kost niet alleen een klein fortuin, zo’n 340.000 euro aan de huidige prijzen, het is bovendien erg slecht voor het milieu. Daarom wordt er nu aan een goedkopere en vooral milieuvriendelijkere oplossing gewerkt.

“Een eerst studie is dit najaar van start gegaan om de verwarmings- en verluchtingsinstallaties aan te passen. Er zijn plannen en schema’s opgemaakt om de bestaande situatie in kaart te brengen. In 2020 beginnen we met het vervangen van ondergrondse leidingen, dan volgen de distributieleidingen en de verwarmingsinstallatie zelf”, zegt Tine Deckers van de Regie der Gebouwen.

“Verschillende pistes werden al overwogen: overschakelen van stookolie op gas, de plaatsing van condensatieketels of zelfs een warmtekrachtkoppelingseenheid”, zegt haar baas administrteur-generaal Laurent Vrijdaghs die het dossier van dichtbij opvolgt.

Foto: rr

De werken zullen in verschillende fases gebeuren zodat de koning op geen enkel moment in de kou zal moeten zitten.

De zware investering zal op termijn moet lonen. Want welke oplossing het ook wordt, het zal alleszins voor een beter rendement, voor minder verbruik en ook voor minder CO 2 -uitstoot zorgen dan de vier stookolieketels van dertig jaar oud die het paleis nu verwarmen.

Kasteel van Laken met de serres: 750.000 liter mazout

De Regie der Gebouwen heeft nog een tweede groot project lopen. Het wil het kasteel van Laken in de toekomst verwarmen met de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek die via leidingen tot in het paleis wordt gebracht. Nu wordt jaarlijks zo’n 750.000 liter stookolie gebruikt om het kasteel van Laken en de bijhorende serres te verwarmen. Kostprijs: ruim 500.000 euro of de prijs van een mooie villa.

Door het gebruik van de restwarmte van de verbrandingsoven zou ongeveer 80 procent minder stookolie kunnen worden gebruikt. Want op een koude winterdag zal er toch sowieso nog wat bijverwarmd moeten worden.