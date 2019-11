Joodse staat eindelijk oog in oog met Gentse familie die haar moeder verborg voor de nazi’s

Gent -

Dat de joodse Sluwa Gus in het Gent van de jaren 40 kon overleven, heeft de vrouw te danken aan de familie Loontjens. Die hield haar verborgen in huis. In 1999 diende de dochter van Sluwa een verzoek in om de redders van haar moeder als oorlogshelden te eren. Twintig jaar lang kwam er vanuit Israël geen reactie op het verzoek. Tot de dochter dinsdagavond op de Israëlische ambassade twee zussen van de familie Loontjens ontmoette. “Het was een blij weerzien met iemand die ik voordien nog nooit gezien had.”