Hoe KV Oostende steeds meer op de rand van de afgrond balanceert

Het feest is voorbij. In de jaren onder Marc Coucke stond iedereen bij KV Oostende nog op de tafels te dansen, maar nu zit KVO in zwaar weer. 2 op 24 en als de club tegen begin 2020 geen 2 miljoen euro vindt, krijgt het geen proflicentie meer. Het bestuur werkt aan oplossingen, maar KV Oostende is KV Ellende geworden. “Ik ben ook maar een gordijnenboer. Ik kan er niet blijven geld insteken”, aldus voorzitter Frank Dierckens.