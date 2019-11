Kan een 17-jarige nog ongestoord sigaretten kopen op eerste dag van verbod? Wij deden de test

Winkeliers mogen sinds gisteren geen sigaretten of tabak meer verkopen aan minderjarigen. Maar weten ze dat? En houden ze er zich aan? Wij stuurden op Allerheiligen Silke, zeventien jaar en twee maanden, langs winkels en tankstations. De buit was aanzienlijk: op twaalf van de veertien adressen kon ze zonder problemen sigaretten of tabak kopen. En mits wat meer aandringen, was het wellicht overal gelukt.