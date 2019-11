Gestikt in de prop die hem stil moest houden: “Vier kinderen zijn hun vader kwijt”

Bij een gewelddadige overval in een Zuid-Afrikaans safaripark is de 53-jarige Belg Koenraad Collier, een vader van vier kinderen, om het leven gekomen. Gangsters hadden hem, zijn echtgenote en twee oudere vrouwen overmeesterd en gekneveld. Intussen roofden ze het huis leeg. Koenraad en een vriendin van zijn schoonmoeder stikten in de prop die hun mond moest dichthouden.