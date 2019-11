Zwaargewonden bij verkeersongeval in Peer

Peer - Bij een verkeersongeval in Peer, in de provincie Limburg, zijn vrijdagnamiddag drie mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd. Twee van hen raakten zwaargewond, de derde was licht gewond.

Twee auto’s kwamen met elkaar in aanrijding op de Noordweg. De drie gewonden zaten in een voertuig dat na de botsing enkele meters lager in een berm belandde. De brandweer werd opgeroepen om twee inzittenden uit het wrak te halen.

De botsing zou ontstaan zijn toen de auto wilde keren en daarbij door een terreinwagen geraakt werd. De lokale politie van de zone Kempenland deed de nodige vaststellingen. De Noordweg was een tijdlang gedeeltelijk versperd.