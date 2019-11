Levenloos lichaam van vrouw in autokoffer

In het Henegouwse Bouffioulx is vrijdag het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen in de koffer van een wagen. Het parket van Charleroi is ter plaatse.

Het lichaam werd aangetroffen in een wagen die geparkeerd stond op een oprit in de Emile Vanderveldestraat in Bouffioulx (Châtelet), tegenover een warenhuis van Delhaize.

De brandweer en de lokale politie van Châtelet gingen ter plaatse. Het parket werd op de hoogte gesteld en ging ook ter plaatse, samen met experten van het labo.

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.