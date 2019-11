Feestganger gooit flesje uit rijdende trein: 2-jarig meisje vecht voor haar leven

Een 2-jarige peuter die op de arm van haar papa in het station op de trein wachtte, is levensgevaarlijk gewond geraakt. Vanuit een feesttrein werd een leeg flesje bier naar buiten gegooid. Recht op het hoofd van het ongelukkige meisje.

Het tragische incident gebeurde in Kamen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Volgens de politie had de vader zijn dochtertje op de arm. Hij wachtte op het perron op de trein toen er plots vanuit de voorbijrijdende feesttrein van Keulen naar Norderney een leeg bierflesje naar buiten werd gegooid. De peuter kreeg het flesje recht op het hoofd en werd in kritieke toestand afgevoerd.

De trein werd even later in het station in Greven, in het Münsterland, gestopt door de federale politie en verzegeld zodat niemand er nog in of uit kon.

“Zo een ernstig incident hebben we in al die jaren dat we feesttreinen inleggen gelukkig nog nooit meegemaakt. Onze gedachten zijn bij de ouders en bij het meisje zelf uiteraard. Hopelijk komt het allemaal goed”, zegt Bernd Niemeyervan Müller-Touristik.

Op de trein zijn normaal geen flessen toegelaten. Maar echt gecontroleerd wordt dat niet, getuigden inzittenden.

Een passagier, die zijn naam niet wil geven maar wel al een verklaring heeft afgelegd bij de politie, zegt: “In Essen is een groep van elf mensen opgestapt. Ze hadden een doos Krombacher bij. Dat is totaal ongebruikelijk. In de trein wordt alleen bier van de tap geschonken en gedronken.“

De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt maar wil de dader of daders absoluut vinden.

De peuter vocht vrijdagavond nog altijd voor haar leven in het ziekenhuis. Volgens de artsen liep het meisje een zwaar schedeltrauma op.