Waarom Anderlecht een mirakel nodig heeft om Play-off 1 nog te halen

Anderlecht mag zich stilaan opmaken voor matchen tegen Virton en Eupen in Play-off 2. Paars-wit heeft nu 14 op 39. In tien jaar play-offs knokte alleen AA Gent zich ooit met een lager puntenaantal – 13 op 39 – na 13 speeldagen nog naar de top zes. Een klein mirakel, en de Buffalo’s waren toen sterker dan het huidige RSCA. Als Anderlecht dit weekend niet wint van Cercle, is het helemaal over en uit.