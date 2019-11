In bloedvorm dankzij De Bom: het geheim van Kristof D’Haene, volgens Gert Verheyen de beste linksachter in België

Zoek niet bij Club Brugge, AA Gent, Anderlecht, Genk of Standard naar de strafste linksachter van het land, maar wel bij KV Kortrijk. Dat is niet onze mening, maar die van onze analist Gert Verheyen, die maar niet uitgepraat raakt over de rushes en gemeten voorzetten van Kristof D’Haene (29). Vanavond trekt het jeugdproduct van Club Brugge opnieuw naar Jan Breydel. “We mogen niet te veel respect tonen, want dan maken ze ons af.”