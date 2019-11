Sven Kums nog onzeker voor topper tegen Standard, Emond weer in de kern

Bij AA Gent is het voor de topper tegen Standard afwachten of Sven Kums tijdig hersteld zal raken van de hamstringblessure, waardoor hij vorig weekend op bezoek bij STVV verstek moest geven.

Peter Balette, die hoofdcoach Jess Thorup (de Deen wenste zijn vrouw bij te staan, die enkele medische onderzoeken moest ondergaan) verving tijdens de traditionele persbabbel, bevestigde dat Kums gisterochtend een gedeelte van de groepstraining afwerkte met de spelers die een dag eerder slechts deels of helemaal niet in actie kwamen in Anderlecht. Maar het blijft dus afwachten of de voormalige Gouden Schoen fit raakt voor de partij van morgen ¬tegen Standard. “Zaterdag rest er ons nog één training en op basis daarvan zal de coach beslissen. Maar het effect van de overgang van loopwerk zonder contacten naar een volwaardige training moeten we toch nog even afwachten.”

Emond weer in de kern

Michel Preud’homme kan dit weekend op al zijn spitsen rekenen. Ook ¬Renaud Emond, die de voorbije matchen moest missen door een scheenbeenblessure, is opnieuw fit. De definitieve wedstrijdselectie wordt zaterdag pas bekendgemaakt. Dan trainen de Rouches nog één keer alvorens ze richting Gent trekken.