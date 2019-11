Wilmès bedankt Michel met eretitel

Lang heeft hij er niet op moeten wachten: Charles Michel (MR) is nog maar een week premier af, en hij mag zich al minister van staat noemen. Een cadeautje van zijn opvolgster en partijgenote Sophie Wilmès, die hem meteen na zijn afscheid voordroeg. De koning heeft die voordracht intussen bekrachtigd.

Minister van staat is een eretitel waar geen voordelen of verplichtingen aan verbonden zijn. Doorgaans wordt die uitgereikt aan ministers met een lange staat van dienst, maar het is niet ongebruikelijk dat Charles Michel op zijn 43ste al minister van staat wordt. Die eer valt de meeste ex-ministers en premiers te beurt, ongeacht hun leeftijd. Guy Verhofstadt, bijvoorbeeld, was nog jonger. Hij werd op zijn 41ste al benoemd tot minister van staat, vier jaar voor hij premier werd.

Charles Michel werd op zijn 38ste de jongste Belgische premier ooit en begint op 1 december als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. (mvdr)