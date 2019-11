Stéphane Moreau vertrok met 8 miljoen bij omstreden Nethys

Het blijft stinken bij Nethys, de Luikse energie-intercommunale die onder bewind van Stéphane Moreau uitgroeide tot een imperium met belangen in onder meer vastgoed, telecom en verzekeringen. Begin oktober had Elio Di Rupo (PS) zijn ex-partijgenoot Stéphane Moreau een hak gezet door eindelijk grote kuis te houden bij de omstreden intercommunale. Alleen blijkt dat er toch nog ettelijke miljoenen naar de top van Nethys zijn gevloeid. Volgens L’Echo hebben Moreau, financieel directeur Pol Heyse en directielid Bénédicte Bayer net voor hun vertrek nog 12 miljoen euro verdeeld. De krant baseert zich op de verklaringen van een anonieme bron uit de raad van bestuur van de intercommunale Enodia, waar Nethys een onderdeel van is. Volgens de bron ging acht à negen miljoen euro naar Moreau. Heyse en Bayer verdeelden het overige bedrag onderling.

Het pakket bestond voor twee derde uit cash en een derde uit groepsverzekeringen. De vergoedingen moesten als compensatie dienen voor het loonverlies dat de topmanagers zouden lijden bij de inwerkingtreding van het Waalse decreet ‘deugdelijk bestuur’, dat een loonplafond vastlegt.(mvdr)