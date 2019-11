Local Friday roept op om vaker bij plaatselijke bakker of slager te kopen en vraagt btw-verlaging voor lokale ondernemers

Niet alleen bakkers hebben het moeilijk. Per week verdwijnen in ons land drie krantenwinkels en minstens één beenhouwer, zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Het zal er niet op beteren, vreest ze.

Daarom richtten Sofie en Kim Smolders van Belgunique, een webplatform voor Belgische creatievelingen, het project Local Friday op. Met steun van het NSZ willen ze op die manier de lokale handelaars een hart onder de riem steken.

“Wij vragen niet dat mensen alleen nog maar bij de lokale bakker, slager of groentehandelaar kopen, wel dat ze af en toe bewust lokaal aankopen doen. Minstens één dag per week. Op vrijdag bijvoorbeeld, maar het mag ook een andere dag zijn.”

“Consumenten kijken vaak alleen naar de prijs. Niet onbegrijpelijk. En we moeten niet ontkennen dat lokale handelaars vaak in een concurrentieel nadeel zitten. Met als gevolg dat klanten naar goedkopere warenhuizen gaan winkelen en zaken moeten sluiten. Op onze oude dag gaan we ons dat beklagen. Als we niet meer zo mobiel zijn en zullen vaststellen dat er geen winkels meer zijn in de buurt”, zegt Christine Mattheeuws.

In één moeite richten de initiatiefnemers ook een oproep aan de overheid. “Kunnen we de btw voor lokale ondernemers niet verlagen van 21 procent naar 6 procent”, klinkt het. Dat zou hen een stuk concurrentiëler maken. Het gaat dan niet alleen om bakkers en slagers, maar om alle lokale ondernemers.

Info: www.iksteunlocalfriday.be