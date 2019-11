YouTube-ster viert succes met 11 miljoen bomen

“Ik ben niet altijd de meest milieubewuste kerel geweest”, zegt Donaldson – online bekend als MrBeast – in een video. “We hebben maar één aarde en het is belangrijk dat we er zorg voor dragen. Mensen lachen graag met onze generatie, die alleen actie zou voeren op Twitter en niet effectief iets doet. Dit is jouw kans om een verschil te maken. Dit is onze kans om de wereld te tonen dat we niet onverschillig zijn.”

Eigenlijk was het een van zijn volgers die in mei met het plan op de proppen kwam. Donaldson had zijn volgers gevraagd wat een passende manier zou zijn om te vieren dat twintig miljoen mensen zich hadden geabonneerd op zijn YouTube-kanaal. En toen suggereerde een fan dus om één boom te planten per volger.

Sindsdien heeft Donaldson de campagne danig uitgebouwd. Samen met de Arbor Day Foundation – een grote non-profit die zich bezighoudt met het planten van bomen – en met een groep andere YouTubers lanceerde hij #TeamTrees. Elke gestorte dollar is goed voor één geplante boom. Een boodschap die aanslaat. De inzamelingsactie is nu op amper een week tijd al goed voor meer dan 11,4 miljoen dollar. En dus 11,4 miljoen bomen.

CEO’s troeven elkaar af

Daarvan komt 100.002 dollar van Donaldson zelf. Eén van de grootste donaties komt van Tesla-baas Elon Musk, die één miljoen dollar overmaakte. Tobi Lütke, de medeoprichter van Shopify, deed nog 1 dollar beter. YouTube-CEO Susan Wojcicki geeft 200.000 dollar. De CEO van Twitter, Jack Dorsey, stortte 350.000 dollar aan de zaak. Bekende YouTubers als Jeffree Start en Alan Walker gaven respectievelijk 50.000 en 100.001 dollar.

De bomen zullen geplant worden op elk continent behalve Antarctica, en er zal gekozen worden voor lokale boomsoorten.