Kom op tegen Kanker verzamelt laatste keer rosse centjes

Nog een laatste keer roepen Kom op tegen Kanker en televisiezender Eén op om massaal “ros geld” in te zamelen tegen kanker. Thuis-actrice Marleen Merckx is het gezicht van de Rospot-actie, die in 2015 voor de eerste keer werd gehouden. De vorige editie leverde dit voorjaar liefst 360.000 euro op.

Kom op tegen Kanker gaat nu op zoek naar nieuwe initiatieven, omdat vanaf 1 december cashbetalingen verplicht afgerond moeten worden op 5 eurocent. “Daarmee zullen de koperkleurige muntjes van één en twee eurocent verdwijnen uit onze portemonnees.” Tot 13 december kunnen deelnemers hun Rospot met muntjes binnenbrengen bij de bank KBC. (cka)