Studenten excuseren zich voor ‘politiek incorrecte fuif’

“Congo was geen genocide, want het zijn geen mensen.” Of een spelletje “herdefinieer de grenzen van het Midden-Oosten”. Het zijn maar twee voorbeelden van slogans en activiteiten die circuleerden op de ‘politiek incorrecte avond’ van de Leuvense studentenkring Eoos afgelopen woensdagavond. Eoos is de thuisbasis van studenten die Taal- en Regiostudies volgen, zoals Arabistiek of Sinologie. Niet meteen een vereniging die je van racisme zou verdenken. Eoos kondigde de avond op Facebook ook aan als een ludiek antwoord op het verwijt dat ze te politiek correct zou zijn.

Toch kan Undivided, een onafhankelijk diversiteitsplatform van studenten en personeelsleden aan de KU Leuven, absoluut niet lachen met de slogans die op de avond circuleerden. “We zijn ontzet door dit gedrag”, schrijft het platform. “Des te meer omdat het om een faculteit gaat die lichtjes meer gekleurde studenten telt dan gemiddeld.”

Eoos heeft zich intussen op Facebook geëxcuseerd. Volgens de studentenvereniging was het vooral de bedoeling om de absurditeit van zulke slogans aan te tonen door ze extra in de verf te zetten. “Dat neemt echter niet weg dat sommige uitspraken zeer kwetsend waren. Daarvoor excuseren wij ons oprecht.” (jvde)