Ook daarom moet je vaccineren: mazelen tasten immuunsysteem voor jaren aan

De antivaxers winnen wereldwijd terrein: mensen die geloven dat vaccinaties meer kwaad doen dan goed, ondanks het verpletterende wetenschappelijke bewijs van het tegendeel. Een nieuwe studie voegt nu nóg een goede reden toe om je kind zeker wél te vaccineren tegen mazelen.

Blijkt dat de ziekte veel meer doet dan hoge koorts opwekken en die typische rode vlekjes op de huid veroorzaken. Nederlandse en Britse wetenschappers kwamen erachter dat de mazelen ons immuunsysteem aantasten, waardoor we jarenlang vatbaarder blijven voor andere infectieziekten, zoals polio of bof.

Om tot die conclusie te komen, onderzochten ze het bloed van 77 kinderen uit de Nederlandse bible belt, waar veel orthodox-protestantse gezinnen wonen die hun kinderen niet laten vaccineren. Dat deden ze vóór en nadat de kinderen de mazelen kregen. Conclusie: 11 tot 73 procent van hun ‘immuunrepertoire’ was weggevaagd, afhankelijk van hoe zwaar ze de ziekte hadden doorgemaakt.

“De gedode cellen zijn voornamelijk geheugencellen”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Dat zijn cellen in ons immuunsysteem die antistoffen aanmaken en ons beschermen tegen ziekten.” Telkens wanneer we in contact komen met een ziekte, herinnert ons immuunsysteem zich dat, zodat we de volgende keer beter gewapend zijn om die te bestrijden. “Maar door het mazelenvirus komen er grote gaten in dat geheugen”, zegt Van Ranst. Daarna kan het jaren duren voor het afweerysteem weer op orde is.

96 procent gevaccineerd

In België hebben we een vaccinatiegraad van 96 procent bij kinderen, wat in lijn is met de aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. Toch raken ook bij ons nog jaarlijks mensen besmet. In 2018 ging het om 120 gevallen en in 2017 om 367. “Er zijn nog enkele gaten”, zegt Van Ranst. “De steinerbeweging bijvoorbeeld vindt dat kinderen mazelen moeten doormaken omdat ze daar sterker zouden uitkomen. Onzin natuurlijk. Wanneer die kinderen naar dezelfde scholen gaan en bij dezelfde artsen zitten, wordt de kans groter dat ze elkaar en ook andere mensen besmetten.”

Vooral Belgen tussen de 20 en 40 jaar zijn kwetsbaar wanneer ze de ziekte niet hebben doorgemaakt en niet of niet afdoende zijn gevaccineerd. “Wie in dat geval zit, laat zich dus maar beter vaccineren”, zegt Van Ranst. “De meeste mensen genezen wel, maar bij ongeveer één op de duizend is de ziekte dodelijk.”