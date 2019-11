CM krijgt boete van 13.500 euro ondanks bijna perfect rapport

De CM moet 13.500 euro werkingsmiddelen afstaan aan de andere zorgkassen, al kan iedereen voorlopig een nagenoeg perfect rapport voorleggen. Dat bericht De Standaard zaterdag.

De Vlaamse regering voerde begin 2018 een financiële responsabilisering in van de Vlaamse zorgkassen. Inefficiënte zorgkassen kunnen worden bestraft door een deel van hun werkingskosten af te nemen en over te hevelen naar de zorgkassen die beter presteren. Uit de eerste cijfers, die N-VA-parlementslid Lorin Parys opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), blijkt nu dat die responsabilisering voorlopig amper verschuivingen veroorzaakt in de budgetten.

In het eerste jaar, toen nog maar één kwaliteitseis van kracht was, haalden alle zorgkassen de maximumscore en moest niemand werkingsmiddelen afstaan. Begin 2019 kwam daar een nieuwe reeks indicatoren bij en opnieuw haalden bijna alle zorgkassen een perfect rapport. Alleen de zorgkas van de CM, de grootste in Vlaanderen, scoorde net iets minder goed met 96 procent en moet een deel van haar werkingssubsidies afstaan: 13.493 euro wordt verdeeld over de andere zorgkassen.

“De resultaten van 2018 zijn nog maar de start van een proces dat de volgende jaren verder zal groeien”, benadrukt het kabinet-Beke. Voorlopig is nog maar 4 procent van het volledige ­werkingsbudget afhankelijk van de kwaliteitscontrole, goed voor 358.120 euro. Dat bedrag wordt de komende jaren stelselmatig opgetrokken tot 20 procent van het werkingsbudget in 2022, al goed voor 1,8 miljoen euro.