Kans op buien blijft groot, lokaal rukwinden verwacht

De kans op regen blijft de komende dagen groot. Lokaal worden ook rukwinden verwacht, meldt het KMI/

De weersverwachtingen voor zaterdag. Foto: KMI

Het wordt zaterdag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met nog perioden met regen ten zuiden van Samber en Maas. Elders blijft het vooral na de middag op enkele lokale buien na, meestal droog. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden, zegt het KMI. Er staat een matige tot vrij krachtige wind met rukwinden tot 70 km/uur of lokaal iets meer.

Komende nacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op regen of buien, vooral aan zee en ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 8 en 10 graden. De wind waait matig met rukwinden tot 50 km/uur.

Zondag blijft het meestal zwaarbewolkt met mogelijk een paar opklaringen, vooral dan in het westen in de loop van de namiddag. Het is vaak droog maar vooral ten zuiden van Samber en Maas is het soms regenachtig. De maxima schommelen tussen 9 en 13 graden. Er waait een matige wind.

Ook volgende week blijft het wisselvallig met soms buien of regen.