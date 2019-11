Bermbom ontploft naast schoolbus in Afghanistan: minstens vijf kinderen omgekomen

In Afghanistan zijn zaterdag zeker vijf schoolkinderen om het leven gekomen toen hun bus op weg naar school geraakt werd door een bermbom. Vier anderen raakten gewond.

De aanslag gebeurde in de noordelijke provincie Takhar, in het Darqad-district. De taliban is er nog sterk aanwezig, maar heeft de verantwoordelijkheid voor de bom nog niet opgeëist.

Bommen langs de weg en zelfmoordenaars maken nog altijd veel slachtoffers in Afghanistan. Volgens de VN vielen er in de eerste negen maanden van dit jaar 8.239 doden onder de burgerbevolking.