Koppel wint dubbele jackpot dankzij foutje

Een schoonmaakster en haar echtgenoot uit de Engelse stad Coventry konden hun ogen niet geloven toen bleek dat ze twéé keer de jackpot van het loterijspel Thunderball hadden gewonnen. En dat door een foutje.

Gayle en Philip Say, beiden 65 jaar, speelden al zeker 25 jaar mee met de lotto. Telkens met dezelfde cijfers. Maar, ze hadden nooit meer dan 10 pond - zo’n 11 euro - gewonnen.

Dat is nu wel anders. Nadat Gayle per ongeluk twee ticketjes had gekocht met exact dezelfde cijfers, bleek het om de winnende cijfers te gaan. Daardoor won ze twee keer de jackpot. Dankzij de regels van het loterijspel Thunderball kreeg het koppel effectief twee keer het winnende bedrag uitbetaald. Daardoor zijn ze nu 1 miljoen pond - of zo’n 1,16 miljoen euro - rijker.

Gayle stopte meteen met haar job als schoonmaakster, en is nu stilaan toekomstplannen aan het maken samen met haar echtgenoot. “We moeten het nog steeds laten inzinken”, zegt ze. “We hebben nog niks nieuws gekocht. Vermoedelijk zal het grootste deel van het geld naar familie en naar een nieuwe wagen gaan.”