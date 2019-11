“Boris Johnson laat dreigement van Brexit zonder deal helemaal varen”

Boris Johnson laat het idee van een Brits vertrek uit de Europese Unie zonder een akkoord helemaal varen. Dat blijkt uit een verkiezingsmanifest van de Conservatieve Partij dat de krant The Times kon inkijken.

Johnson belooft in het manifest om het akkoord zoals het nu voorligt, ten laatste tegen de nieuwe deadline eind januari goedgekeurd te krijgen in het Britse parlement. De koerswijziging is een poging van de Conservatieve Partij om centrumkiezers die mogelijk overwegen te stemmen op de Liberal Democrats terug te winnen. De krant weet dat Johnson tijdens een interne vergadering met Conservatieve parlementsleden al beloofd had om geen campagne te voeren waarin een zogeheten ‘no deal-Brexit’ een optie was.

Tijdens zijn campagne om verkozen te worden als de nieuwe leider van de Conservatieve Partij (en dus ook Brits premier) had Johnson nochtans meermaals gedreigd om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie te halen, met of zonder deal. En ook toen hij al premier was, liet hij nog weten dat hij “liever dood in een gracht gevonden zou worden”, dan om nieuw uitstel te vragen. Maar nu hij een nieuw akkoord met de EU heeft gesloten, lijkt Johnson geneigd alles op alles te zetten om zijn eigen deal goedgekeurd te krijgen.

De uitslag van de Britse verkiezingen begin december spelen daarin een sleutelrol: de Conservatieven hopen een meerderheid in het Lagerhuis te veroveren, de peilingen lijken ook in die richting te wijzen. Maar als de oppositie (met name Labour, de Liberal Democrats of de Schotse SNP) een blokkeringsminderheid heeft, dreigt een nieuwe impasse.