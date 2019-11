Vijf bewoners geëvacueerd na brand in appartementsgebouw in Blankenberge

Blankenberge - In de Haelenstraat in Blankenberge ontstond zaterdagmorgen brand in de kelder van een appartementsgebouw. Vijf bewoners moesten geëvacueerd worden. Hun appartementen werden tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het vuur werd zaterdagmorgen omstreeks 6.30 uur opgemerkt in het appartementsgebouw vlakbij de Markt van Blankenberge. Dat ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Het ganse gebouw vulde zich al snel met een dichte rook. De bewoners konden dan ook niet langs de trap naar buiten.

“Vier personen - waaronder een mama en haar kindjes - konden via een ladder naar beneden gehaald worden”, zegt Philip Denoyette, woordvoerder van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke. “De bewoonster van de bovenste verdieping werd met de ladderwagen van de brandweer naar beneden geholpen.”

De brandweer ging de brand, die in de gemeenschappelijke kelderverdieping was ontstaan, meteen te lijf. Ze kregen het vuur relatief snel onder controle. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Al ligt die wellicht bij een kortsluiting in een elektrisch apparaat. Het parket stelde een branddeskundige aan om dat in detail na te gaan.

De vijf geëvacueerde bewoners werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen liep brandwonden op, maar de hulpdiensten wilden controleren of ze niet teveel rook hadden binnen gekregen. Onder hen ook een moeder en haar twee kinderen. Door de hevige rookontwikkeling waren hun appartementen ook tijdelijk onbewoonbaar. Ze moesten dan ook op zoek naar een ander voorlopig onderkomen.