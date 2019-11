Nieuwe beelden geven familie-Hayez weer hoop: “Het lijkt op de manier waarop Théo wandelt”

Recent opgedoken beelden van de bewakingscamera van een tankstation in het Australische Byron Bay geven de familie van Théo Hayez weer hoop: als de man die op de beelden te zien is effectief de verdwenen Belg is, betekent dat dat hij niet verdween nabij de vuurtoren waar het merendeel van de al uitgevoerde zoekactiviteiten werd gedaan.

Théo Hayez verdween op de avond van 31 mei na een cafébezoekje in het oost-Australische Byron Bay. Hij werd een week later als vermist opgegeven door het personeel van het jeugdhostel waar hij verbleef. De zoektocht naar de jonge Belg spitste zich al snel vooral toe op het gebied nabij een vuurtoren, omdat de gsm van Hayez het laatst was opgepikt door een nabijgelegen zendmast. Maar ondanks massale inzet van politie en omwonenden leverde die speurtocht niets op, en werd de officiële zoektocht halverwege september dan ook stopgezet.

Nieuwe beelden van een bewakingscamera geven de familie van Hayez nu echter nieuwe hoop: op de videobeelden is te zien hoe een man wegloopt van de vuurtoren in westelijke richting, in de richting van het jeugdhostel.

Podcast

Het is Michael Dorkhom, de neef van Hayez, die de beelden kreeg van een personeelslid van het tankstation waar ze gemaakt werden. “Iemand die daar werkt, stuurde me een berichtje”, zegt Dorkhom in ‘The Lighthouse’, een podcast van een grote Australische krant over de zaak. “Hij vertelde dat hij de beelden van hun camera’s had gecontroleerd, en daarop zag hoe iemand langs de straat wandelt. Het klopt met de tijdlijn van de gebeurtenissen. Zelfs de manier waarop hij wandelt.”

Het is niet duidelijk of de man op de korrelige beelden ook effectief Hayez is. Zijn familie heeft de hoop alvast niet opgegeven, zij gaven eerder al aan “niet op te zullen geven tot we zijn lichaam hebben gezien.”

Geannuleerd buskaartje

De podcast loste ook een ander mysterie rond de verdwijning van Hayez op. De jongeman had dagen op voorhand een ticket gekocht voor een busreis naar Sydney, maar dat werd zes minuten na het vertrek van de bus op 3 juni geannuleerd. De familie hoopte dat dat betekende dat Hayez drie dagen na zijn verdwijning nog leefde, maar na onderzoek blijkt dat de buschauffeur dat kaartje annuleerde toen Hayez niet opdaagde voor de busreis.

