Terminaal zieke Peter zoekt adoptiegezin voor zijn hond: “Ik ben te zwak om Zino de wandelingen te geven die hij verdient”

Berchem -

Peter Deruyter (55) uit Berchem is terminaal ziek en zoekt daarom een nieuwe thuis voor zijn hond Zino. Vorig jaar in november deed hij eenzelfde oproep voor de broer van Zino, Macho. “Hij leidt nu een fantastisch leven in Tongerlo. Hopelijk vind ik voor Zino dezelfde ‘perfect match’.”