Politie ontdekt 31 illegale Pakistanen in vrachtwagen in Frankrijk

Bij een controle op de snelweg in het zuidoosten van Frankrijk zijn vrijdag 31 migranten aangetroffen in een vrachtwagen. Het gaat om Pakistanen, bevestigt het parket van Nice zaterdag. De chauffeur, ook een Pakistaan, is opgepakt.

De ontdekking werd gedaan op de A8 in de buurt van de péage van La Turbie. Onder de groep migranten bevonden zich ook enkele tieners. De migranten werden opnieuw overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten, omdat ze uit dat land kwamen. Het parket van Nice onderzoekt of er sprake is van mensensmokkel, en wie dan de opdrachtgevers zijn.

In de nacht van 22 op 23 oktober werden in het zuiden van Engeland de lichamen aangetroffen van 39 Vietnamese migranten. Die bleken overleden, ze zaten opgesloten in een koelwagen en zijn vermoedelijk gestikt.