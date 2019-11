Man probeert meisje (4) te lokken met armbandje: “Ik laat haar nooit meer alleen in de tuin”

Tessenderlo / Heusden-Zolder -

Met een armbandje probeerde een man een 4-jarig meisje te lokken uit de tuin van haar grootmoeder in de Ericastraat in Heusden-Zolder. Haar ouders zijn flink geschrokken en zijn nog steeds onder de indruk. “Ik laat haar nooit meer alleen in de tuin”, zegt Brenda Knops, de moeder van het meisje.